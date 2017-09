Calendrier F1 2018 : deux dates vont bouger

La FIA devrait publier dans le courant de la semaine prochaine une nouvelle version du calendrier F1 2018 qui comportera deux changements mineurs, a-t-on appris dans le paddock du Grand Prix de Singapour ce jeudi.

La prochaine saison de Formule 1 s’ouvrira toujours le 25 mars 2018 sur le circuit de l’Albert Park de Melbourne, en Australie, mais le championnat prendra ensuite la direction de Bahreïn, et non plus de Shanghai comme c’était initialement prévu.

Les Grands Prix de Bahreïn et de Chine ont été inversés. Ils auront désormais lieu les 8 et 15 avril respectivement.

Voici le calendrier F1 2018 provisoire tel que publié par la FIA en juin dernier :

Course Date 1 Grand Prix d'Australie (Melbourne) 25 mars 2 Grand Prix de Chine (Shanghai)* 8 avril 3 Grand Prix de Bahreïn (Sakhir) 15 avril 4 Grand Prix d'Azerbaïdjan (Bakou) 29 avril 5 Grand Prix d'Espagne (Barcelona) 13 mai 6 Grand Prix de Monaco (Monte-Carlo) 27 mai 7 Grand Prix du Canada (Montréal) 10 juin 8 Grand Prix de France (Paul Ricard) 24 juin 9 Grand Prix d'Autriche (Spielberg) 1er juillet 10 Grand Prix de Grande-Bretagne (Silverstone) 8 juillet 11 Grand Prix d'Allemagne (Hockenheim) 22 juillet 12 Grand Prix de Hongrie (Budapest) 29 juillet 13 Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps) 26 août 14 Grand Prix d'Italie (Monza) 2 septembre 15 Grand Prix de Singapour (Marina Bay)* 16 septembre 16 Grand Prix de Russie (Sochi) 30 septembre 17 Grand Prix du Japon (Suzuka) 7 octobre 18 Grand Prix des Etats-Unis (Austin) 21 octobre 19 Grand Prix du Mexique (Mexico City) 28 octobre 20 Grand Prix du Brésil (Interlagos) 11 novembre 21 Grand Prix d'Abou Dhabi (Yas Marina) 25 novembre

*A confirmer.