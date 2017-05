Button : "Surréaliste d'être de retour !"

Alors qu’il reprendra pour la première fois depuis le Grand Prix d’Abou Dhabi le volant d’une Formule 1 ce jeudi, Jenson Button n’en revient toujours pas de courir à Monaco.

Le champion du monde 2009 a été rappelé par McLaren pour remplacer au pied levé Fernando Alonso qui dispute le même week-end les 500 miles d’Indianapolis.

"Revenir en Formule 1 pour disputer le Grand Prix de Monaco est complètement surréaliste, indique JB. Quand Eric Boullier (le directeur de la compétition chez McLaren-Honda) m’a appelé pour remplacer Fernando, je n’ai pas hésité un seul instant. J’ai hâte de reprendre le volant pour une des courses les plus excitantes et les plus indécises de l’année."

"Monaco est un circuit unique, qui requiert énormément de travail pour trouver les réglages convenant le mieux à ce tracé étroit niché en pleine ville, souligne Jenson. C’est un challenge aussi imposant que palpitant pour tout pilote. Et c’est là-bas que je connais la plupart des meilleurs Grands Prix de ma saison."

Bien qu’il soit relégué un rôle d’ambassadeur depuis le mois de décembre chez McLaren, le Britannique estime qu’il demeure encore suffisamment affuté physiquement pour pouvoir couvrir sans broncher les 78 tours du tracé monégasque.

"Je n’ai certes jamais roulé dans la MCL32, mais je me sens parfaitement préparé. Je connais déjà la piste et j’ai un peu travaillé dans le simulateur à Woking. Je suis toujours affuté physiquement, et peut-être mieux que jamais. Ne plus être titulaire à temps plein m’a permis de me focaliser sur ma préparation pour le triathlon et sur d’autres épreuves sportives similaires."

"J’ai hâte de travailler à nouveau avec l’équipe. Vu que je serai désormais dans le garage en tant que pilote à part entière, je ferai tout mon possible pour faire progresser la voiture et ainsi aider Fernando quand il en reprendra le volant au Canada."

