Button : "Une situation très difficile pour Stoffel"

Stoffel Vandoorne ne connaît pas un début de saison facile avec McLaren-Honda, souffrant de la comparaison avec son double champion du monde d’équipier Fernando Alonso.

Pour Jenson Button, qui remplace Alonso ce week-end à Monaco, le pilote belge doit garder la tête froide et poursuivre son apprentissage de la Formule 1.

"C’est une situation très difficile pour Stoffel parce que Fernando est un équipier très coriace", déclare Button, cité par la RTBF.

"Et puis, il ne faut surtout pas oublier que les F1 de 2017 sont vraiment très différentes. Dans les années précédentes, c’était beaucoup plus facile d’arriver en F1 parce que les monoplaces étaient très similaires à celles de GP2 et GP3."

"À présent, c’est très différent. Elles ressemblent davantage à ce que j’ai connu quand j’ai commencé la F1. Les voitures étaient beaucoup plus difficiles à prendre en main, il n’était pas aisé de se familiariser avec et c’est la même chose aujourd’hui."

"Donc pour un jeune pilote qui débarque, cela prend un peu de temps. Stoffel doit se montrer fort mentalement et continuer son apprentissage."

Vandoorne est le seul pilote du plateau F1 2017 qui n’a pas encore réussi à passer le cap de la Q1 depuis le début de la saison.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter