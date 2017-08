Button malchanceux aux 1000 km de Suzuka

La grande attraction des 1000 km de Suzuka, épreuve-phare du Super GT japonais, était la présence de Jenson Button sur une Honda NSX-GT engagée par le Team Mugen.

Le champion du monde 2009 et ses équipiers Daisuke Nakajima et Hideki Mutoh n’ont malheureusement pas été vernis et terminent à une décevante 12ème place finale.

Après avoir à un moment pointé au troisième rang, un drive through pour "unsafe release", une pénalité pour dépassement sous régime de Safety Car et deux crevaisons ont eu raison des chances de bon résultat de l’équipage.

"Nous n’avons clairement pas obtenu le résultat que nous souhaitions, a admis Button sur son compte Instagram. Mais après avoir entre autres écopé d’un drive through et de deux crevaisons, il ne fallait plus espérer grand-chose de notre part. Nous étions troisièmes lors de la première heure de course, mais nous finissons finalement au 12ème rang."

"Malgré cette position décevante, j’ai pris mon pied en participant aux 1000km de Suzuka, a-t-il nuancé. Le niveau du Super GT est absolument exceptionnel. Un tout grand merci à Mugen, Honda, Daisuke Nakajima et Hideki Mutoh pour m’avoir offert cette opportunité. J’espère peut-être vous revoir l’année prochaine."

L’épreuve nippone a été remportée par le Belge Bertrand Baguette, ancien champion de Formule Renault 3.5, et Kosuke Matsuura sur une Honda NSX-GT du Nakajima Racing.

