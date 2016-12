Button a soigné sa réputation chez McLaren

Le directeur technique de McLaren Tim Goss a tenu à rendre hommage à Jenson Button au moment où le Champion du monde 2009 a décidé de prendre du recul.

Officiellement, il s'agit d'une année sabbatique sachant qu'il reste sous contrat jusqu'en 2018, mais le pilote britannique a lui-même estimé que ses chances de retour étaient minces.

Remplacé par Stoffel Vandoorne en 2017, il reste cependant réserviste à Woking et ambassadeur de la marque.

"Son passage chez McLaren a fait du bien à sa réputation, indique Goss sur le site de l'écurie. D'aucuns imaginaient que son titre était dû davantage à sa voiture, mais quand il s'est retrouvé avec Lewis Hamilton il a démontré qu'il avait le niveau d'un champion du monde."

Sa meilleure année a été 2011 lorsqu'il fut vice-champion derrière Vettel avec trois victoires et douze podiums. Sur les trois saisons passées aux côtés de Hamilton, Button a totalisé 672 points pour 657 à son équipier. Les campagnes suivantes ont été moins fructueuses, marquées par le renouveau laborieux de l'association McLaren-Honda, et le palmarès de Jenson s'arrête à un titre mondial, 15 victoires et 8 pole positions en 305 Grands Prix.

