Button : "Je freine encore trop tôt"

Jenson Button a découvert la McLaren-Honda MCL32 hier dans les rues de la Principauté de Monaco.

Le Britannique remplace Fernando Alonso chez McLaren ce week-end, le double champion du monde ayant décidé de faire l’impasse sur l’épreuve la plus glamour du calendrier F1 pour disputer les 500 Miles d’Indianapolis à la place.

"C’était amusant", a réagi Button, qui n’avait plus pris le volant d’une monoplace de F1 sur un circuit de course depuis six mois.

"Ça a été très naturel de remonter dans la voiture. Je pensais que ça serait bizarre mais ça ne l’était pas, ce qui est bien."

"Je freine encore trop tôt et je me positionne mal, donc il y a des choses à améliorer, mais ça viendra. Si on améliore ça d’ici samedi pour les qualifications, avec plus de confiance, ça devrait aller. Avec un jour de repos (ce vendredi, ndlr) et du temps avec les ingénieurs, j’espère pouvoir m’améliorer."

Button s’est classé douzième au terme de la deuxième séance d’essais libres disputée hier après-midi à Monaco, à moins d’un dixième de son équipier Stoffel Vandoorne.

"Je n’ai pas encore pensé à la place à laquelle je pouvais finir dimanche, indique-t-il. Je veux continuer à m’amuser et à m’améliorer. J’apprécie piloter ces voitures, je fais un bon travail avec. J’espère pouvoir en tirer un peu plus, quand je serai plus en confiance."

