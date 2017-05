Button : "C'est la faute de Fernando"

Jenson Button est parvenu à accéder à la Q3 ce samedi après-midi à Monaco pour ce qui devrait être son seul Grand Prix de Formule 1 de la saison.

"Je pense que si cela n’avais pas été mon premier Grand Prix de la saison, j’aurais été déçu de cette neuvième place en Q3", a réagi Button au micro de la chaîne Sky Sports.

"Ce fut un excellent week-end jusqu’ici pour moi et je m’amuse bien. C’était la dernière séance qualificative de ma carrière mais probablement celle que j’ai la plus appréciée."

Malheureusement, compte tenu de sa pénalité de grille de 15 places, le champion du monde 2009 de F1 partira bon dernier demain.

"Cela fait vraiment mal d’avoir cette pénalité, peu importe le nombre de courses que vous avez déjà disputé dans votre carrière. Ils me l’ont dit hier et j’étais là : ‘Put… !’. C’est décevant et ce n’est jamais plaisant. C’est la faute de Fernando (rires) !"

