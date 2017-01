Button : "Content de courir"

Jenson Button a entamé son année sabbatique... en reprenant le volant !

Le Champion du monde 2009, sous contrat avec McLaren jusqu'en 2018 mais avec un statut de réserviste cette saison suite à la promotion de Stoffel Vandoorne aux côtés de Fernando Alonso, participe ce week-end à la Race Of Champions à Miami.

Il s'est montré enthousiaste et se déclare enchanté de mettre la F1 entre parenthèse pour goûter à de nouvelles expériences.

"L'ambiance est toujours sympa à la ROC car cette course-exhibition nous permet de côtoyer des pilotes provenant de toutes les disciplines, constate Jenson. C'est très convivial ici à Miami et je me réjoui de faire équipe avec mon ami David Coulthard pour la Coupe des Nations. On va tenter de hisser le Union Jack sur le podium."

"J'ai fêté mon 37ème anniversaire cette semaine et... nous n'avons pas beaucoup dormi ! s'amuse-t-il. Mais courir reste un plaisir et je suis content de reprendre le volant. Cette année, je vais sans doute m'aligner en rally-cross et peut-être en Super GT avec Honda, tout en restant à la disposition de McLaren en F1."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter