Buenos Aires en version longue pour 2019 ?

Le Grand Prix d'Argentine pourrait revenir au calendrier dès la saison 2019. C'est l'avis de Charlie Whiting, le directeur de course de la F1 chargé de l'homologation des circuits, après sa récente visite à Buenos Aires.

L'autodromo Oscar y Juan Galvez a accueilli la Formule 1 à trois périodes différentes de son histoire : dans les années 50 à la grande époque de Juan Manuel Fangio, puis dans les années 70 sur un tracé allongé où Jacques Laffite imposa sa Ligier en 1979 (photo ci-dessus), et enfin dans les années 90 sur une version raccourcie de la piste.

"On m'a demandé ce que j'en pensais et ce qu'il fallait faire pour remettre le circuit aux standards actuels de la F1, explique Whiting. J'ai visité les lieux et rédigé un rapport détaillé en recommandant de moderniser le tracé dans sa version longue. Maintenant, c'est aux promoteurs de décider ce qu'ils veulent faire et de nous soumettre ensuite leur projet."

En utilisant le long tracé, on rendrait le circuit beaucoup plus rapide que lors des derniers Grands Prix courus à Buenos Aires entre 1995 et 1998. Si les travaux sont réalisés dans les délais, la manche argentine pourrait revenir au calendrier à l'horizon 2019. Pour Liberty Media, cela permettrait de préserver un Grand Prix en Amérique du Sud en cas de disparition de celui du Brésil dont on connaît les difficultés économiques.

Le sport automobile est toujours populaire en Argentine et le circuit de Buenos Aires est situé aux portes de la capitale, avec la perspective d'un bel événement cher aux nouveaux détenteurs des droits commerciaux désireux de promouvoir la F1 auprès d'un public le plus large possible. La légitimité historique de cette course est également un argument pour sa réinsertion au calendrier du championnat du monde.

