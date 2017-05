Buemi retrouve la pole à Monaco

L'ePrix de Monaco se déroulera cet après-midi sur le coup de 16 heures (direct TV à partir de 15h30 sur Canal + Sport en France et Club RTL en Belgique).

Sébastien Buemi (Renault-e.dams) y a signé la pole position, sa première depuis Londres à la fin de la saison dernière.

Le pilote suisse a précédé Lucas di Grassi (Audi Sport Abt), Nelson Piquet (NextEV), Jean-Eric Vergne (Techeetah) et Maro Engel (Venturi) également qualifiés en super pole.

Les DS Virgin de José Maria Lopez (déclaré bon pour le service par les médecins) et Sam Bird s'élanceront en septième et dixième places, la sixième ligne de la grille étant occupée par Stéphane Sarrazin (Venturi) et Loïc Duval (Dragon).

20 pilotes de F1 ont déjà couru en Formula E

Moins de chance pour Nicolas Prost (Renault-e.dams), auteur d'une touchette fatale en qualification, et pour Jérôme D'Ambrosio (Dragon), dont la monoplace a refusé tout service dès le premier tour en panne de batterie, partiront depuis la dernière ligne sur un circuit réputé pour ses dépassements difficiles.

