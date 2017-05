Buemi en contrôle à Monaco

Après sa seule défaite de la saison (Formula E et WEC confondus !) à Mexico voici un mois, Sébastien Buemi (Renault-e.dams) a renoué avec le succès cet après-midi en Principauté.

L'insatiable pilote suisse a remporté l'ePrix de Monaco en menant de bout en bout depuis la pole position.

Lucas di Grassi (Abt Audi Sport) a échoué dans le sillage de son adversaire qui a repris les devants au classement du championnat où il compte 15 points d'avance.

Buemi devra déclarer forfait pour la double manche de New York à la mi-juillet (retenu par Toyota en WEC au Nürburgring), soit l'équivalent de 50 points possibles, et doit donc s'assurer un avantage conséquent s'il veut conserver son titre lors de la finale à Montréal. Di Grassi n'a pas pu l'inquiéter cette fois, mais est resté au contact tout au long de la course.

Derrière eux, c'est le vétéran Nick Heidfeld (Mahindra) qui est monté sur la troisième marche du podium après un accrochage entre Nelson Piquet Jr (NextEV) et Jean-Eric Vergne (Techeetah) à l'épingle du Port. Piquet a sauvé la 4ème place devant le local Maro Engel (Venturi) et le rookie Felix Rosenqvist (Mahindra).

Journée sans pour les DS Virgin de Sam Bird (qui se console avec le record du tour) et José Maria Lopez (touchettes) et nouvelles défaillances mécaniques des Dragon boys Jérôme D'Ambrosio et Loïc Duval, tandis que Nico Prost s'est contenté du point de la dixième place après une longue remontée depuis le fond de grille. Prochain rendez-vous dès samedi prochain avec l'ePrix de Paris aux Invalides.

