Budapest : Kubica dans le coup !

La seconde journée des essais privés organisés sur le Hungaroring cette semaine s'est achevée en beauté pour Robert Kubica, dont le retour en piste au volant de la Renault R.S.17 était très attendu.

Le pilote polonais a signé le quatrième temps de la séance derrière les deux Ferrari de Vettel et Räikkönen encadrant la McLaren-Honda du jeune Norris, avec un chrono de 1'18"572 à un dixième à peine du temps obtenu par Jolyon Palmer aux qualifications du Grand Prix de Hongrie samedi dernier.

Kubica a bouclé plus de 140 tours du circuit, soit deux fois la distance d'une course, démontrant ainsi une condition physique à toute épreuve. Son handicap des mouvements du bras droit ne pose visiblement pas de difficulté pour exploiter une F1 sans réserve sur ce tracé tortueux, ce qui constitue déjà une très bonne nouvelle.

On ignore les détails du contexte dans lequel Kubica a pu s'exprimer, notamment les quantités de carburant embarquées au moment de ses meilleurs tours, mais Renault possède maintenant d'innombrables données pour juger le niveau de performance du Polonais. L'écurie française va-t-elle pour autant faire appel à lui dans un avenir proche ? Officiellement, le directeur général Cyril Abiteboul a exclu un remplacement de Jolyon Palmer dans la seconde moitié du championnat, mais sait-on jamais...

Les Ferrari ont encore dominé les débats aujourd'hui, le meilleur temps ayant été réalisé ce matin par Sebastian Vettel en 1'17"124 à près d'une seconde de sa pole position de samedi. La bonne surprise est venue du jeune pilote de F3 Lando Norris (18 ans), excellent deuxième sur la McLaren-Honda avec un chrono inférieur de deux dixièmes à celui signé Fernando Alonso aux qualifications du Grand Prix !

Par ailleurs, Carlos Sainz et Daniil Kvyat se sont partagés le volant chez Toro Rosso, tout comme Lucas Auer plus rapide que Nikita Mazepin chez Force India, le rookie George Russell s'intercalant entre les deux bolides roses avec la Mercedes. Quant à Pierre Gasly, il a bouclé plus de 100 tours au volant de la Red Bull sans pour autant chercher la performance.