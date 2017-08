Budapest : débuts réussis pour Russell

Pour la première fois ce mardi au volant de la Mercedes W08, George Russell avait le sourire au terme d'une journée d'essais qui l'a vu boucler pas moins de 119 tours sur le circuit du Hungaroring.

S'il a passé la majeure partie de la journée à travailler sur l'aérodynamique et le freinage de sa monture, le jeune espoir britannique (19 ans) a signé un impressionnant quatrième chrono, à une demi-seconde de l'autre Flèche d'Argent aux mains de Valtteri Bottas.

"Ce fut une journée incroyable", s'enthousiasmait Russell à sa descente de voiture.

"Cela faisait si longtemps que j'attendais cette occasion, ajoute-t-il. C'est le rêve de tout jeune de pouvoir piloter une monoplace de F1."

Une monoplace à la configuration et au potentiel sensiblement différents d'une GP3 (où il évolue cette saison), ce qui ne l'a pas empêché de rapidement rendre ses marques à son volant.

"Dès que je suis entré en piste, j'ai vite compris le taux d'adhérence et d'appui de la voiture, et c'était juste fantastique, confie-t-il. Il y a 48 heures, je pilotais une GP3 sur ce même circuit mais aujourd'hui était totalement différent."

"Le freinage est le plus impressionnant, explique-t-il. Je m'attendais à ressentir une belle vitesse de pointe en ligne droite et de l'appui en virages. Mais on s'imagine mal à quel point ces voitures sont capables de freiner."

"En comparaison, en GP3, on entre dans le virage 1 à environ 260-270 km/h en freinant au panneau '100 mètres'. Aujourd'hui (hier, ndlr.), j'arrivais à près de 300 km/h en touchant la pédale 25 mètres plus tard."

"J'ai surtout effectué de long relais avec le réservoir plein. Nous voulions analyser l'influence sur la dégradation des pneus tout en travaillant sur plusieurs simulations de course. Je suis plutôt content de ma journée", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.