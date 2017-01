Brundle : "Les nouvelles F1 seront des monstres !"

Avec une aéro plus généreuse et des pneus plus larges associés aux puissants V6 turbo hybrides, les F1 pourraient offrir un pilotage très viril cette saison.

C’est du moins ce qu’a affirmé Martin Brundle lors d’une allocution à l’occasion du très prisé Autosport International Show de Birmingham.

Le vétéran britannique a néanmoins averti que ce surplus d’appuis risque de rendre les dépassements plus compliqués pour les pilotes.

"Les monoplaces seront très brutales et très différentes par rapport aux saisons précédentes", souligne Brundle. J’ai eu récemment l’occasion de piloter la Mercedes, la Force India et la Ferrari. Même si leurs moteurs n’ont pas le plus beau bruit, elles sont fabuleuses à conduire grâce à leur énorme couple et leur puissance infinie. Ajoutez à cela plus d’appuis et de pneus plus gros, et vous piloterez carrément un monstre !"

"J’estime que les courses n’en seront pas pour autant plus palpitantes, craint-il. Certains disent que certains virages deviendront des lignes droites pour les pilotes. Quand j’ai essayé la Red Bull équipée du diffuseur soufflé, je ne ralentissais pas à de nombreux endroits. Les monoplaces pourront freiner quatre ou cinq mètres plus loin, ce qui signifie qu’il sera plus difficile de dépasser en bout de ligne droite."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter