Brundle a eu un début de crise cardiaque en plein direct

L’ancien pilote de F1 Martin Brundle a révélé qu’il commençait à faire une crise cardiaque l’année passée lorsqu’il a interviewé les pilotes ayant terminé sur le podium du Grand Prix de Monaco.

C’est en sprintant depuis la cabine des commentateurs pour se rendre sur le lieu du podium que Brundle avait commencé à ne pas se sentir bien.

"J’ai eu une petite crise cardiaque sur le chemin me menant au podium du Grand Prix de Monaco", a-t-il confié hier.

Cela ne l’avait toutefois pas empêché de remplir ses obligations et d’interviewer le vainqueur de la course, Lewis Hamilton, ainsi que les deux autres pilotes à avoir terminé sur le podium, Daniel Ricciardo et Sergio Pérez.

Il s'était ensuite rendu au centre médical du circuit, où il avait appris qu'il était en réalité en train de faire une crise cardiaque. Cela l'avait obligé à faire l'impasse sur le Grand Prix suivant au Canada.

