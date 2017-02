Entente cordiale entre Alonso et Vandoorne

L’entente actuelle entre Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne est très bonne, constate Zak Brown, le nouveau directeur exécutif de McLaren.

L’Espagnol, 35 ans, et le Belge, 24 ans, se côtoient depuis déjà quelques années au sein de l’écurie de Woking, mais ils évolueront pour la première fois comme équipiers cette saison suite au recul de Jenson Button au rang de réserviste.

Brown se félicite de l’entente positive qui règne entre le vétéran et le jeune loup.

"Ils s’entendent très bien, a déclaré le directeur exécutif cette semaine au micro de notre confrère américain Marshall Pruett. Tous deux ont la tête froide et sont concentrés sur leur sujet. Je suis optimiste, leur collaboration ne peut que pousser le team vers l’avant."

"Stoffel est très mature pour ses 24 ans, ajoute-t-il. Je n’ai aucun doute qu’il sera une source de motivation supplémentaire pour Fernando et vice-versa. Ce genre de relation est sain pour écurie."

Si la dite relation se déroule pour l’instant sans nuages, le boss est conscient que la situation est susceptible d’évoluer au fur et à mesure du championnat.

"J’aimerais que leur relation reste en l’état mais je peux me tromper, nuance-t-il. Nous savons tous qu’en sport automobile, il est rare que deux équipiers s’apprécient totalement, que ce soit Senna et Prost ou Hamilton contre Rosberg. Tout est possible."

Une éventualité que l’Américain tend à relativiser sachant que McLaren risque de ne pas pouvoir revendiquer la victoire cette saison. De quoi peut-être refroidir les ardeurs de son duo.

"Deux équipiers chercheront toujours à se battre l’un l’autre, ça fait partie du jeu, explique-t-il. Mais Fernando et Stoffel ne sont pas du genre à vouloir à tout prix écraser l’autre, surtout s’ils naviguent en huitième et neuvième positions !"

"Le premier objectif, dans l’intérêt de l’équipe, sera de battre nos adversaires. Après, ils pourront s’inquiéter de qui sera devant", conclut-il.

