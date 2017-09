Brown : "Faire du Renault une mécanique victorieuse"

McLaren est persuadée de pouvoir rivaliser avec Red Bull Racing à partir de la saison prochaine lorsqu’elle passera à un groupe propulseur Renault.

McLaren entend d’ailleurs se différencier de sa rivale autrichienne – dont les critiques dans la presse à l’égard de Renault sont nombreuses – en aidant le constructeur automobile français à faire de son V6 turbo hybride une "mécanique régulièremnet victorieuse".

"Une McLaren propulsée par Renault est un concept nouveau et excitant pour la Formule 1, mais le plus important dans ce partenariat est que nous aurons la possibilité de rivaliser à armes égales avec les autres équipes motorisées par Renault", commente le président exécutif et directeur du comité exécutif de McLaren Group, le Sheikh Mohammed bin Essa Al Khalifa.

"Chez McLaren, nous avons la motivation, le désir et les ressources pour être compétitifs en 2018. Maintenant, la force de Renault nous donnera la possibilité de faire un bond significatif vers le haut de la grille. L’annonce du jour marque le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de McLaren. Nous sommes impatients que cela commence."

"Cette annonce nous donne la stabilité nécessaire pour avancer sur notre châssis et notre programme technique pour la saison 2018, sans plus d’hésitation", poursuit Zak Brown, le directeur exécutif de McLaren Technology Group.

"En tant qu’organisation, McLaren a toujours travaillé extrêmement dur pour former des partenariats durables avec ses fournisseurs techniques. Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter une réelle valeur ajoutée, en travaillant aux côtés de Renault Sport Racing pour développer l’actuel groupe propulseur et en faire une mécanique régulièrement victorieuse."

