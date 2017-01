Briatore : "La F1 est sur la corde raide"

Flavio Briatore estime que seul le fonds d'investissement CVC Capital Partners sort gagnant de la vente des droits commerciaux de la Formule 1, qu’il détenait, à Liberty Media.

Pour l’ancien dirigeant d’écurie, le géant américain des médias et du divertissement a racheté un sport qui est dans un "sombre" état, alors que CVC Capital Partners a pour sa part réalisé une jolie plus-value…

"L’état de la Formule 1 est sombre : la plupart des équipes sont en crise en raison de leurs difficultés financières, les circuits s’effondrent", juge Briatore dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.

"Silverstone est sur le point d’arrêter, cette année sera la dernière fois que la Formule 1 se rendra à Singapour et la Malaisie va également disparaître du calendrier. Comment un sport peut-il tenir debout dans ces conditions ? Il n’y a pour moi qu’un seul gagnant avec cette vente : les investisseurs de CVC."

Briatore ajoute que si la Formule 1 se retrouve à présent sur la corde raide, c’est à cause des coûteux V6 turbo hybrides, qui ont été introduits dans le sport il y a trois ans.

"Tout le monde est à blâmer, en ce compris la FIA et les équipes qui étaient en faveur de ces moteurs hybrides, affirme l’Italien. Ces moteurs n’ont rien apporté de bien et ont surtout eu pour conséquence de faire exploser les coûts."

"Les problèmes ont commencé à apparaître quand ils ont dissous la FOTA (l’Association des Equipes de Formule 1, en 2014, ndlr). Si la FOTA avait survécu, ce changement [de motorisation] n’aurait jamais eu lieu."

Et Briatore de conclure : "La F1 a besoin de redevenir un championnat de pilotes et non un championnat d’ingénieurs. Il faut geler le développement des moteurs, comme nous l’avions fait avec les moteurs atmosphériques où il y avait douze voitures qui se tenaient en une seconde."

