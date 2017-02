Briatore : "Bernie ne s'accrochera pas"

Malgré les rumeurs (aussitôt démenties, mais sans doute pas anodines) sur le lancement d'une compétition parallèle, Flavio Briatore clame haut et fort que Bernie Ecclestone ne jouera plus un rôle en vue en F1 à l'avenir.

Mister E. a été débarqué sans état d'âme par les nouveaux détenteurs des droits commerciaux des Grands Prix Liberty Media, sans autre choix que d'accepter un poste honorifique de président émérite.

Son ami Briatore reconnaît que cela ne lui plait guère et qu'il nourrit une certaine amertume, mais aussi que la messe est dite...

"Bernie sait exactement ce qu'il fait et ce qu'il peut encore faire, a confié l'Italien au Corriere della Serra. C'est la personne la plus clairvoyante qu'il m'ait été donné de rencontrer dans le sport, mais il y a une chose face à laquelle il ne peut rien : c'est le temps."

"Cette histoire de championnat parallèle est un non-sens, martèle Flavio. Je lui parle tous les jours. A 86 ans, il doit maintenant profiter de la vie, parce que si vous parvenez à 90 ans, c'est déjà que vous êtes chanceux."

D'aucuns imaginent pourtant voir Ecclestone mettre des bâtons dans les roues du nouveau propriétaire américain de la F1. Chase Carey, le chairman, a cependant indiqué récemment que le Formula One Group allait quitter les bureaux de Princes Gate (appartenant à Bernie) mais qu'une partie du personnel-clé suivrait, comme le directeur financier et la responsable juridique. On n'est jamais trop prudent...

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.