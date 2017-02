Briatore : "On va voir si Brawn peut changer les choses"

Jamais à court d'une petite phrase, Flavio Briatore a récemment rejeté l'idée de collaborer avec Liberty Media, les nouveaux détenteurs des droits commerciaux des Grands Prix, en tant que consultant.

Grand ami de Bernie Ecclestone, dont on sait que la mise à l'écart est mal vécue par le principal intéressé, on n'est pas surpris par cette position.

Le manager italien avait révolutionné l'image de la F1 dans les années 90 quand il dirigeait l'écurie Benetton avec une approche agressive du marketing.

"J'ai du mal à travailler pour les autres, et ce terme de consultant ne signifie pas grand chose pour moi, a confié Flavio à Sky Sports Italia. J'avais créé la FOTA, l'association des teams, il y a quelques années pour remettre le pilote au centre du jeu. Les téléspectateurs se fichent de savoir que le moteur peut les emmener sur la lune, ce qu'ils veulent ce sont des gladiateurs !"

"Ross Brawn souhaite nous débarrasser du système DRS qui facilite artificiellement les dépassements et je pense qu'il a raison, clame-t-il encore. J'ai travaillé pendant huit ans avec Ross et on va voir s'il peut changer les choses. Mais lors du dernier Grand Prix du Brésil, il ne me semble pas que Verstappen ait eu besoin du DRS pour dépasser..."

