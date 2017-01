Brawn se rendra à Barcelone

Le nouveau directeur de la Formule 1 en charge de la compétition, Ross Brawn, effectuera le déplacement à Barcelone à la fin du mois prochain pour assister aux premiers tours de roue des nouvelles monoplaces de F1.

Les bolides de 2017 seront non seulement plus agressifs d’un point de vue esthétique mais iront également plus vite de quatre à cinq secondes au tour comparé aux F1 de l’an dernier.

"J’assisterai aux premiers Grands Prix de la saison", déclare Brawn, ancien directeur technique de la Scuderia Ferrari et ex-team principal de l’écurie Mercedes, qui domine la Formule 1 depuis maintenant trois ans.

"Je me rendrai également à Barcelone pour les premiers essais hivernaux car je veux voir à quoi ressemblent les nouvelles voitures."

"Nous avons un changement radical de règlement cette année et nous devrions rapidement découvrir quel l’impact les nouvelles règles auront sur le spectacle. Je veux savoir ce qui nous attend à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison."

