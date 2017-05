Brawn recrute trois experts pour l'aider à améliorer la F1

Le directeur sportif de la Formule 1, Ross Brawn, a procédé à trois recrutements d’importance pour l’aider à améliorer la catégorie reine du sport automobile.

Jason Somerville, ancien responsable de l’aérodynamique de Williams, assumera la même fonction à la FOM. Il a également travaillé pour Toyota et Lotus par le passé.

Craig Wilson, un ancien de l’écurie Brawn GP, sera quant à lui en charge de la performance du véhicule.

Les deux hommes rejoindront un petit groupe d’ingénieurs qui sera chargé de l’élaboration du règlement technique, en étroite collaboration avec le département technique de la FIA.

"Ce groupe nouvellement créé conduira des recherches afin de faire de la Formule 1 un sport plus divertissant et plus viable", précise un communiqué de la F1.

Enfin, Nigel Kerr a été recruté par Brawn au poste de directeur financier. Kerr, qui compte 15 années d’expérience à son actif en F1, a travaillé chez BAR, Honda, Brawn GP et Mercedes par le passé.

