Brawn pour un élargissement du Groupe Stratégique

Le directeur sportif de la Formule 1, Ross Brawn, est favorable à un élargissement du nombre des écuries admises aux réunions du Groupe Stratégique de la discipline.

Jusqu'à ce jour, seuls six teams sur la grille - Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams et Force India - avaient le droit de participer à ces rassemblement mensuels où siègent également des représentants de la FIA et de la FOM (Formula One Management).

L'éventualité d'élargir le nombre de membres siégeants autour de la table a été suggérée lors de la dernière réunion du mois d'avril. Et contrairement aux habitudes, cette annonce n'a pas fait l'objet de débat ou de vote selon Brawn.

Si cet élargissement semble imminent et s'avère être un pas en avant vers un meilleur équilibre des voix en F1, Monisha Kaltenborn, la patronne du Sauber F1 Team, ne s'estime pas encore satisfaite.

"Nous connaitrons au moins ce qu'il se dit là-bas, commente-t-elle. Auparavant, il était théoriquement impossible de comprendre l'origine de certaines décisions prises dans ce groupe."

"Peut-être que cela nous aidera à mieux assimiler les décisions prises et voir quels sont les avis qui divergent, poursuit-elle. Mais cela ne veut pas dire qu'on se sent davantage impliqué, sans quoi nous pourrions concrètement participer à la discussion. Au final, les choses resteront les mêmes."

"Il reste compliqué pour nous d'être en harmonie avec un groupe doté d'un tel pouvoir de décision", conclut la manager.

