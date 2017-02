Brawn : "La mutation de la F1 prendra du temps"

Ross Brawn a reconnu que la révolution de la Formule 1, annoncée par le nouveau propriétaire Liberty Media, ne se fera pas du jour au lendemain.

Le Britannique fera son retour dans le paddock de la Formule 1 cette année au poste de responsable sportif et des relations avec les concurrents.

Il est cependant optimiste quant au fait que la discipline devrait arriver au bout de sa mutation instiguée par le groupe américain.

"Vous ne pouvez pas métamorphoser un sport aussi complexe que la Formule 1 d’un coup de baguette magique, a admis Brawn au micro de la BBC. Il y a énormément de personnes, de parties prenantes et de structures qui empêchent que cela se produise du jour au lendemain."

"La mutation de la F1 prendra donc du temps mais notre message est clairement de la rendre plus excitante, plus viable et mieux structurée économiquement pour le futur, ajoute l’ex-team principal de Mercedes. Chaque décision que nous prendrons devra répondre à un cahier de charges qui reprendra toutes ces facteurs. Nous espérons petit-à-petit rendre le sport meilleur et lui faire prendre la bonne direction."

