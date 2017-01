Brawn envisage de s'attaquer au DRS

Ross Brawn a laissé entendre que la Formule 1 pourrait se passer du DRS dans le futur.

L’aileron arrière ajustable, qui permet de réduire la traînée quand il est actionné, a été introduit en F1 en 2011 pour favoriser les dépassements.

Brawn, qui a été nommé directeur de la F1 en charge de la compétition en début de semaine, estime toutefois que le sport doit éviter les solutions artificielles comme le DRS.

"Nous devons nous assurer qu’il n’y ait pas de solutions artificielles", a-t-il déclaré dans une interview avec la Gazzetta dello Sport.

"Hors, tout le monde sait que le DRS, ou système de réduction de la traînée, est artificiel et il ne fait pas non plus l’unanimité. Les fans savent tous qu’il suffit au pilote de pousser sur un bouton depuis son cockpit pour dépasser le pilote qui le précède quand il est suffisamment proche de lui. Mais est-ce réellement ce qu’ils veulent voir ?"

"Nous devons trouver des solutions plus pures. J’ai des idées, que je ne vais pas partager avec vous car je dois en premier en discuter avec les équipes. Mais j’ai plusieurs idées que nous pourrions mettre en pratique pour la saison 2018 ou 2019."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter