Pourquoi Brawn a quitté Ferrari

Figure respectée du paddock, Ross Brawn pourrait effectuer son retour en 2017 après trois années de semi-retraite.

L'ingénieur britannique accomplit actuellement une mission d'information pour Liberty Media, le nouveau détenteur des droits commerciaux des Grands Prix.

Dans son livre Total Competition, écrit avec Adam Parr (ancien CEO de Williams), il révèle les raisons qui avaient présidé à son départ de Ferrari en 2006.

"J'avais déjà émis l'envie de m'en aller en 2004, mais Jean (Todt) et Luca (di Montezemolo) avaient insisté, explique-t-il. Ma femme souhaitait rentrer en Grande-Bretagne parce que nos filles étaient mariées et allaient devenir mères à leur tour. Après dix années de navette entre l'Angleterre et l'Italie, il était temps de rentrer à la maison."

Après une année sabbatique consacrée à la pêche et aux voyages, Brawn a été recruté par Honda avant d'être contraint de reprendre l'équipe en nom propre lors du départ imprévu du constructeur japonais en 2009. L'écurie Brawn GP domina le championnat et fut revendue aussitôt à Mercedes avec le succès que l'on sait, même si Brawn fut remercié en 2013 avant de pouvoir apprécier les fruits de son implication dans le rouleau compresseur des Flèches d'argent aujourd'hui.

