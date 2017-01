Brawn veut aller vers l'équité et plus de simplicité

Le nouveau directeur général de la F1 Ross Brawn s'est exprimé sur sa vision du sport dans les prochaines années.

Nommé par le nouveau détenteur des droits commerciaux Liberty Media, l'ingénieur britannique assurera la partie sportive et technique en liaison avec la FIA et les écuries.

Il souhaite d'abord égaliser les chances des petites équipes vis-à-vis des top teams et simplifier les règles pour faciliter la compréhension du spectacle par les fans.

"Nous devons trouver des solutions pour que les petites écuries puissent courir dans des conditions commerciales décentes, indique Brawn. Cela ne se fera pas dans l'immédiat puisque des contrats sont signés jusqu'en 2020, mais cela nous laisse le temps de remettre les choses à plat pour entamer une nouvelle ère sur des bases plus équitables."

"Concernant les règlements techniques et sportifs, poursuit-il, l'objectif doit être de simplifier les règles. Ces dernières années, j'ai regardé les Grands Prix à la télévision et force est de reconnaître que c'est compliqué à suivre pour les fans. Bien sûr, il y a différents types de fans, mais il s'agit de trouver l'équilibre et de rendre le spectacle accessible au plus grand nombre."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter