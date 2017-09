Bratches : "Seuls 4 ou 5 promoteurs sont dignes de la F1"

Les Grands Prix de Belgique et d’Italie ont été couronnés de succès avec une affluence massive des fans de F1 mais aussi plein d’animations en leur honneur.

Pour Sean Bratches, directeur commercial du championnat, les promoteurs de ces deux courses font partie des "quatre ou cinq" promoteurs compétents pour la Formule 1.

Il prend notamment exemple sur l’ambiance exceptionnelle qui fut permise par les tifosis à Monza la semaine dernière.

"Nous avons 20 promoteurs en F1 mais seuls quatre ou cinq d’entre eux, dont font partie les Belges et les Italiens, peuvent se targuer d’être de véritables promoteurs, a confirmé Bratches. Les autres sont des groupes de fans passionnés par le sport automobile ou des agences gouvernementales."

"Nous essayons que tout le monde puisse atteindre un certain standard pour être digne de promouvoir un Grand Prix de Formule 1, ajoute-t-il. Ce qu’il s’est passé à Monza doit être vu d’un œil favorable selon nous. La passion, l’émotion, l’énergie et l’excitation qui y régnaient là-bas furent pour le moins captivants. Cette ferveur fut pour la moins contagieuse et cela m’a permis de vivre un formidable week-end d’un point de vue purement personnel."

