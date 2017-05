Bourdais a quitté l'hôpital

Sébastien Bourdais a été autorisé par les médecins à quitter l’hôpital universitaire d’Indianapolis hier.

L’ancien pilote de Formule 1 avait été admis dans l’établissement samedi dernier après la violente sortie de piste dont il avait été victime lors de la première phase qualificative des 500 Miles d’Indianapolis, durant laquelle il avait percuté de plein fouet le mur du célèbre anneau de vitesse à plus de 350 km/h.

Opéré de multiples fractures au bassin et à la hanche droite, Bourdais va maintenant devoir attendre six à huit semaines avant de pouvoir entamer sa rééducation. Sa saison d’IndyCar est terminée et il ne participera pas à sa course à domicile, les 24 Heures du Mans, dans trois semaines avec Ford en GT.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter