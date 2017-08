Boullier : "Vandoorne monte en puissance"

Le patron de la compétition de McLaren, Eric Boullier, estime que Stoffel Vandoorne monte en puissance depuis le Grand Prix d’Autriche, après un début de saison plutôt timide du côté du pilote belge.

"Je le trouve bien sur ce rendez-vous belge. Il a énormément travaillé durant la première partie de la saison. Ce n’est pas un Grand Prix comme un autre pour lui, il y a un côté spécial", déclare le manager français au micro de la RTBF.

"Stoffel a passé les grandes étapes de l’adaptation. Maintenant, place à l’expérience. Même s’il connaît le circuit de Spa-Francorchamps, c’est différent de le parcourir avec une F1. Il doit maintenant acquérir de l’expérience, bien piloter et ça viendra tout seul."

"On a travaillé tous ensemble pour améliorer la voiture selon ses souhaits. Depuis l’Autriche, on voit des signes d’une montée en puissance. Silverstone (11ème) et Budapest (10ème) ont été une confirmation."

Vandoorne prendra le départ de son Grand Prix national depuis le fond de la grille. Il a écopé d’une pénalité de 65 places suite à un double changement de groupe propulseur et au remplacement de sa boîte de vitesses.

