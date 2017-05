Boullier s'impatiente : "Cela n’avance pas avec Honda !"

Le directeur de la compétition de McLaren, Eric Boullier, déplore le manque de progrès réalisés par Honda depuis le début de la saison.

Il commence même à laisser apparaître des signes de frustration face aux réticences des Japonais à accepter l’aide de McLaren.

"Le problème est qu’on n’achète pas un moteur comme une maison sur catalogue", explique le Français dans une interview accordée au journal belge La Dernière Heure.

"Dans le cas de Honda, on est parti d’une feuille blanche, avec une nouvelle réglementation. On s’est basé sur la bonne réputation du motoriste japonais. Mais on n’avait aucune garantie sur le produit fini. Et puis, il ne faut pas oublier que l’on ne paie pas pour ces moteurs. Honda est un partenaire."

McLaren est sous contrat avec Honda pendant encore plusieurs années, mais un divorce est-il envisageable si la version B du groupe propulseur Honda, qui sera introduite à Montréal, s’avère être un nouvel échec ?

"Avant d’aller à l’avocat, on est dans la zone intermédiaire, commente Boullier. On essaie de trouver des solutions. Je passe mon temps entre l’Angleterre et le Japon à essayer de les influencer mais cela n’avance pas. Les Japonais ont vraiment une mentalité à part."

"C’est déjà dur pour un Européen de les comprendre, mais alors pour un Européen de la course, c’est carrément l’antithèse. Leur approche de la F1 c’est : quand tout le monde est d’accord qu’il faut aller à droite, eux ils vont tous à gauche. C’est extraordinaire. Mais il paraît que cela marche. Le Japon est tout de même une grande puissance mondiale."

"Moi j’attends de voir. Notre principal souci aujourd’hui c’est le timing. Ils vont y arriver mais au lieu que ce soit en trois ans comme on l’espérait ce sera peut-être en six ou sept ans. Et pendant ce temps-là il faut survivre. Tant que l’on progressait cela allait, mais là on fait marche arrière alors c’est devenu plus compliqué de se motiver et de se persuader que l’on va y arriver."

Pendant combien de temps Honda garde-t-il encore la confiance des actionnaires de McLaren, soucieux de conserver Fernando Alonso pour 2018 ?

"Nous, ce qui nous intéresse, c’est que cela marche, insiste Boullier. Notre intention aujourd’hui n’est pas de divorcer. Maintenant, ce n’est pas moi qui vais prendre la décision. Ce sont les propriétaires de McLaren."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter