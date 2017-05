Boullier : "Notre moteur combine tous les désavantages"

Long, très long est encore le chemin avant de commencer à apercevoir la lumière conduisant à la sortie du tunnel pour Honda.

Dans une interview accordée au magazine Speed Week, le directeur de la compétition de McLaren, Eric Boullier, donne un avis franc et honnête sur les difficultés auxquelles est actuellement confronté Honda.

"La F1 a un inconvénient pour le moment, en ce sens que les écarts entre les équipes ont tendance à s’accroître plutôt qu'à se réduire", déclare-t-il.

"Le moteur joue un rôle encore plus important cette saison. Un moteur qui délivre plus de puissance est également plus efficient, ce qui aboutit à une meilleure consommation ainsi qu’à une meilleure souplesse de conduite."

"Pour résumer, les groupes propulseurs les plus puissants combinent tous les avantages, alors que le nôtre combine actuellement tous les désavantages."

Boullier s’est en revanche refusé de confirmer ou d’infirmer si Mercedes allait venir en aide à Honda. "Sans commentaire", a-t-il simplement répondu.

