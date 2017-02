Boullier écarte la piste BMW

Eric Boullier a fermement démenti la possibilité d’une collaboration entre McLaren et BMW pour le programme F1 de l’écurie britannique.

La firme de Woking a récemment conclu un partenariat technologique avec le constructeur bavarois qui portera sur sa branche "Automotive".

Le directeur de McLaren Racing a en outre précisé qu’il était exclu de voir une supercar anglaise motorisée par un moteur frappé de l’hélice de Munich.

"Non, non et non ! Il s'agit simplement de deux partenaires qui s’associent pour travailler ensemble sur le futur de la propulsion, rien d’autre. Il n’y aura aucun partenariat en Formule 1 avec nous," a martelé Boullier, interrogé par BlogBMW.

"Il est par ailleurs impossible de voir sur les routes un projet commun. Je vais être catégorique : zéro chance. C’est un projet industriel pour McLaren Automotive, et rien d’autre. Nous travaillerons ensemble pour développer notamment de nouvelles motorisations, qu'elles soient électriques ou thermiques..."

"C’est un plan de coopération dans lequel les savoir-faire de chacun seront échangés, et cela leur permettra d’être utilisés par l’un et par l’autre, mais cela ne sera pas badgé McLaren ou badgé BMW."

McLaren est associé à Honda dans un programme à long terme en F1, au moins jusqu'en 2020, et n'a pas l'intention d'aller voir ailleurs. Dans un passé plus lointain, la McLaren F1 GT a été propulsée par un moteur BMW V12, avec une victoire à la clé aux 24 Heures du Mans 1995.

