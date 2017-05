Le "bouclier" sera testé à Monza

Un nouveau système de protection de cockpit devrait être essayé lors du prochain Grand Prix d'Italie, à Monza en septembre.

Après le Halo développé avec Ferrari et l'Aeroscreen (photo) présenté par Red Bull l'an dernier, deux solutions qui n'ont pas fait l'unanimité, une alternative est à l'étude sous le nom de "shield" (bouclier, en anglais).

En principe, la FIA a souhaité introduire une protection des cockpits pour la saison 2018 mais il faudra convaincre les teams et les pilotes.

"Nous avons vu les premiers dessins il y a quelques jours, a confié Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, le week-end dernier à Sotchi. Nous devrions être en mesure de le tester à Monza en septembre afin de décider ensuite si ce système se concrétisera en 2018."

"Il n'y a pas d'unanimité parmi les pilotes, concède Fernando Alonso, mais nous sommes demandeurs pour protéger davantage nos têtes si c'est possible. Ce n'est pas à nous de décider et, pour l'instant, on a juste vu des dessins. Il faudra essayer réellement ce bouclier pour constater s'il est pertinent ou pas."

