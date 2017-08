Bottas veut encore y croire...

Malgré un Grand Prix de Belgique pour le moins laborieux, Valtteri Bottas estime que rien n'est encore joué dans la course au titre alors qu'il accuse un retard de 41 points sur le leader Sebastian Vettel et de 34 points sur son équipier Lewis Hamilton à huit manches du terme du championnat.

Le pilote Mercedes espérait pouvoir finir sur le podium dimanche dernier à Spa mais il fut piégé au restart après l'intervention de la voiture de sécurité en se voyant déborder par Daniel Ricciardo et Kimi Räikkönen au moment d'aborder le virage des Combes.

"Avec encore huit courses au calendrier, beaucoup de points restent à prendre, philosophe le placide finlandais. Un simple abandon d'un de mes adversaires directs peut complètement relancer le débat, même si je ne le souhaite à personne et que je ne m'inscris pas dans une perspective négative."

Etant donné l'intensité du duel qui a opposé Hamilton et Vettel dans les Ardennes, on peut imaginer à un certain point de cette seconde moitié de saison que Mercedes imposera à Bottas de respecter des consignes en faveur de son équipier mieux placé au classement provisoire.

"Bien sûr, à un moment donné, je comprendrais que le team privilégie le championnat en protégeant un de ses pilotes, mais c'est encore trop tôt pour cela, concède-t-il. Nous devons aborder la situation course par course et voir comment elle va évoluer."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.