Bottas : "Cela valait la peine d'attendre..."

En remportant sa première victoire en Grand Prix cet après-midi à Sotchi, Valtteri Bottas est devenu le cinquième pilote finlandais de l'histoire à s'imposer en Formule 1.

Après un excellent envol depuis la troisième place sur la grille, la Mercedes # 77 a débordé les deux Ferrari avant le freinage du deuxième virage.

Le plus gros du travail était fait même si Bottas a dû batailler ferme avec la Ferrari de Sebastian Vettel dans la seconde moitié de la course, jusque dans les derniers mètres avant le drapeau à damier.

"Ma première victoire a été longue à venir, mais cela valait la peine d'attendre plus de 80 courses, a confié Valtteri sur le podium au micro d'Eddie Jordan. Ce fut une période progressive d'apprentissage jusqu'à cet étrange appel l'hiver dernier, quand l'opportunité s'est présentée de rejoindre cette fantastique équipe."

"J'ai pris un bon départ, en bénéficiant de l'aspiration sur les Ferrari, ce qui m'a permis de passer devant, explique encore le vainqueur du jour. Avec le premier train de pneus, la voiture était très performante et j'ai pu faire le trou. Ensuite, après mon arrêt, les gommes tendres se sont dégradées plus vite et Sebastian a pu revenir avec des pneus plus frais sur la fin, mais j'ai pu résister jusqu'au bout."

