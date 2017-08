Bottas : "Un peu confus avec la voiture"

Crédité du troisième meilleur temps absolu, Valtteri Bottas se montrait moyennement satisfait au terme de la séance qualificative du Grand Prix de Belgique, disputée cet après-midi à Spa-Francorchamps.

Le Finlandais, qui a concédé près d'une demi-seconde sur le chrono du poleman Lewis Hamilton, a le sentiment que le meilleur temps du jour était à sa portée, tout du moins la première ligne aux côtés de son équipier.

"Tout d'abord, mes félicitations à Lewis pour la pole, c'est amplement mérité, déclare Bottas. Je ne vais pas me plaindre d'être en deuxième ligne mais j'aurais aimé combler l'écart et jouer davantage la pole. J'ai juste manqué d'un petit quelque chose sur la voiture."

"Depuis le début du week-end, j'ai éprouvé quelques difficultés à exploiter tout le potentiel de l'auto, c'est un peu confus, concède-t-il. Malgré tout, l'équilibre est très bon, on perd un peu de temps en virages mais je dois encore éclaircir quelques zones d'ombre."

"Demain est un autre jour. La course sera longue et, vu la configuration du circuit et la météo souvent incertaine, tout peu arriver. La voiture sera différente et je suis confiant sur nos chances", conclut-il.

Le départ du 50ème Grand Prix de Belgique sera donné ce dimanche à 14 heures.

