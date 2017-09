Bottas : "Un écart anormalement grand"

Sixième au terme des qualifications, Valtteri Bottas avait le masque au moment de commenter une performance qu'il juge décevante au volant d'une Mercedes W08 en retrait depuis le début du week-end.

A l'image de son équipier Lewis Hamilton, crédité du cinquième chrono, le Finlandais n'est pas parvenu à suivre le rythme imposé par la Ferrari du poleman Sebastian Vettel, à qui il concède 1"3, tout en cédant également du terrain aux Red Bull de Verstappen et Ricciardo.

"C'est clairement décevant, commente Bottas. Non seulement je me qualifie derrière Lewis, mais l'écart entre nous est anormalement grand (de l'ordre de sept dixièmes, ndlr.). Je vais devoir me creuser pour savoir ce qu’il a fait mieux que moi."

"Je ne m’attendais pas à jouer la pole mais la deuxième ligne était un objectif réaliste, admet-il. Demain, la course sera longue et la stratégie devrait de nouveau jouer un rôle pour espérer remonter vers l'avant."

