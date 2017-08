Bottas : "Pas au service de Lewis"

Valtteri Bottas croit toujours fermement en ses chances de titre cette saison, et il visera rien d’autre que la victoire demain à Spa-Francorchamps afin de refaire une partie de son retard au championnat.

Vainqueur de deux Grands Prix cette saison, en Russie et en Autriche, le Finlandais concède 33 points à Sebastian Vettel et 19 à son équipier Lewis Hamilton.

"Mon retard au classement n’est pas trop important, à peine plus qu’une victoire. Et sans mon abandon sur panne mécanique en Espagne, je serais encore plus proche", indique Bottas au quotidien belge La Dernière Heure.

"Il reste neuf courses et tout est possible. On a vu en Hongrie que je n’étais pas au service de Lewis qui a très bien respecté sa parole et notre deal en me laissant repasser en fin de Grand Prix. Je n’ai pas été surpris. C’est un vrai sportif. Il veut aller chercher le titre sans l’aide de personne."

"Le match avec Ferrari s’annonce serré ce week-end, poursuit Bottas, mais l’on dispose d’une évolution moteur et je crois que je peux gagner. C’est le but en tout cas."

