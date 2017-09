Bottas reconduit par Mercedes pour 2018

Mercedes vient d’annoncer la reconduction du contrat de Valtteri Bottas pour la saison 2018 de Formule 1.

Le pilote finlandais avait été recruté au début de cette année par l’équipe du constructeur automobile allemand pour pallier le départ de Nico Rosberg.

L'Allemand avait surpris tout le monde en décembre dernier lorsqu’il avait annoncé qu’il mettait un terme définitif à sa carrière en Formule 1, cinq jours seulement après avoir battu son équipier Lewis Hamilton dans la course au titre à Abou Dhabi.

"Je suis honoré et fier de poursuivre ma collaboration avec Mercedes pour la saison 2018 et de rester dans la famille Mercedes", se réjouit Bottas.

"Ensemble, nous continuons à devenir plus forts, jour après jour. En continuant de la sorte, je crois qu’il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons réaliser ensemble."

Après 13 Grands Prix disputés à ce jour avec Mercedes, Bottas a inscrit 197 points et occupe actuellement la troisième place au championnat des pilotes, avec deux victoires à son actif (en Russie et en Autriche) ainsi que deux pole positions (à Bahreïn et en Autriche).

Son équipier Lewis Hamilton est également sous contrat avec Mercedes jusque la fin de l'année 2018.

