Un ancien rival de Valtteri Bottas pense que le pilote finlandais est en réalité plus talentueux que Nico Rosberg, qu'il remplace chez Mercedes cette année.

Il s’agit de Roberto Merhi, que Bottas avait battu en 2008 en Eurocup Formule Renault.

"Je suis sûr que Bottas est plus talentueux que Rosberg", a affirmé l’ancien pilote Manor sur les ondes de la radio espagnole Cadena Cope.

"Certes, Rosberg est parvenu à remporter un titre de champion du monde et est un bosseur, mais je pense que Bottas a un plus grand talent naturel et je crois sincèrement qu’il pourra tenir tête à Hamilton sur les circuits."

Bottas a signé un contrat d’un an avec Mercedes.

