Bottas n’a toujours pas fait une croix sur le titre

Fort de sa reconduction de contrat pour 2018 par Mercedes, Valtteri Bottas déclare qu’il n’est pas encore prêt à jouer les équipiers modèles dans la course au titre cette saison.

Troisième du championnat à 41 points de son équipier Lewis Hamilton, Bottas pense avoir toujours ses chances dans la course au titre cette saison.

"Tout est toujours possible en Formule 1, surtout quand il reste encore sept Grands Prix à disputer et un maximum de 175 points à marquer", commente Bottas, vainqueur à deux reprises cette saison.

"Mais il est clair que je dois maintenant commencer à finir devant Lewis et Sebastian [Vettel] si je veux leur reprendre des points au championnat et rester dans la course au titre."

"Je ne suis pas là pour finir troisième au championnat, je veux me battre pour le titre, et je continuerai à me battre pour le titre tant que cela sera mathématiquement possible."

"Je souhaite vraiment finir cette saison sur une bonne note et je me suis toujours fixé des objectifs très ambitieux dans ma carrière, et finir troisième d'un championnat n’en a jamais fait partie."

