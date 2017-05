Bottas : "Mentalement très exigeant"

Les Mercedes ont vécu des qualifications difficiles aujourd'hui à Monaco, seule celle de Valtteri Bottas se hissant dans le top 3 après que Lewis Hamilton ait été éjecté de la Q3 par les drapeaux jaunes signalant l'accident de Stoffel Vandoorne à la fin de la Q2.

Le Finlandais s'élancera derrière les deux Ferrari après avoir échoué à deux millièmes de seconde de Sebastian Vettel.

Il tentera le tout pour le tout au départ, mais la piste est plus étroite à Monaco qu'à Sotchi où Bottas avait bondit en tête depuis la troisième place sur la grille.

"Les voitures rouges étaient trop rapides pour nous aujourd'hui, concède Valtteri. Bravo à Kimi pour sa pole position. Nous avons souffert pour extraire le meilleur parti de la voiture sur ce circuit, qui est mentalement très exigeant. Avec le trafic, on a du mal à mettre tout ensemble pour réaliser un tour rapide."

"Le temps perdu jeudi n'a pas été comblé, constate-t-il. Ce matin, il fallait déjà préparer la qualif et nous n'avons pas pu vraiment peaufiner les réglages. Pour la course, c'est toujours délicat de s'avancer car beaucoup de choses peuvent se produire. Il faudra prendre un bon départ et choisir la bonne option stratégique."

