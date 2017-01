Bottas : "J’ai encore du mal à réaliser !"

Valtteri Bottas confie qu’il a encore du mal à réaliser qu’il disputera la saison de Formule 1 à venir avec l’équipe qui a remporté les trois derniers championnats.

Le pilote finlandais, qui remplace Nico Rosberg chez Mercedes, a signé son contrat ce matin à l’usine de Brackley, en Angleterre.

"C’est un moment très excitant pour moi. Je pense que j’ai encore du mal à réaliser ce qu'il est en train de m'arriver !", explique-t-il.

"C’est un rêve qui devient réalité, de courir pour une telle équipe, qui a accompli beaucoup de choses en Formule 1 ces dernières années. Je suis vraiment fier d’en faire partie et je suis reconnaissant envers tout le monde chez Mercedes pour cette opportunité."

"Mon objectif est d’inscrire tous les points possibles dès ma première course. Je suis plein d’énergie et prêt à relever le défi qui m’attend."

Durant son allocution devant les employés de Mercedes, Bottas a également évoqué son nouvel équipier, le triple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton.

"Je pense que nous allons former ensemble une solide paire de pilotes, a-t-il indiqué. Je le respecte vraiment, en tant que pilote et en tant que personne. Il est très rapide et représente une grande référence pour moi."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.