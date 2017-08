Bottas : "La fiabilité sera un facteur clé"

L'issue du championnat pourrait bien se décider sur les pénalités infligées en cas de dépassement du quota des éléments mécaniques autorisés par les deux écuries en lice pour le titre mondial, Mercedes et Ferrari. Les pilotes des Flèches d'argent ont déjà subi un recul de cinq places sur la grille pour changement de boîte de vitesses : en Autriche pour Lewis Hamilton et à Silverstone pour Valtteri Bottas (photo ci-dessus).

Chez Red Bull Racing aussi, on est coutumier de ces pénalités en raison de la fiabilité douteuse du groupe propulseur Renault et de certains de ses accessoires, mais l'enjeu ne sera pas le même dans la seconde moitié de la saison que pour les deux top teams luttant pour le championnat.

"Ce sont les règles et elles sont les mêmes pour tous, souligne Bottas. En poussant des pièces à la limite, on prend des risques et on en paye le prix sous forme de pénalité, mais le gain en performance en vaut parfois la chandelle. C'est vrai qu'être pénalisé affecte le pilote autant que l'équipe, car potentiellement on y laisse des points. On verra dans quelle mesure cela influencera notre bagarre avec Ferrari d'ici Abou Dhabi."

"Personnellement, je me sens bien chez Mercedes et si nous subissons une panne mécanique qui a des conséquences sur la position de grille, c'est la règle du jeu, ajoute le Finlandais. L'écurie m'a aidé à m'intégrer et à parvenir à un certain niveau de performance, sans doute pas encore comme Lewis Hamilton qui est dans le team depuis plusieurs années, mais avec encore une marge de progression. Alors pénalité ou pas, on se bat en équipe dans les bons comme dans les mauvais moments."