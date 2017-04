Bottas : "Ferrari a le dessus"

Valtteri Bottas ne semble pas vraiment déçu d’avoir été battu par les deux pilotes Ferrari en Q3 cet après-midi à Sotchi.

Relégué à un dixième de Sebastian Vettel en Q3, le pilote finlandais n’est pas surpris de voir que la Scuderia est parvenue à verrouiller la première ligne de la grille de départ du Grand Prix de Russie, après avoir dominé les trois séances d’essais libres.

"Ferrari était plus rapide que nous aujourd’hui", a réagi Bottas, troisième de la Q3, en conférence de presse.

"Nous étions rapides, mais ce n’était pas suffisant. Ils ont le dessus depuis vendredi, tirant plus de performance des pneus ultra-tendres, et c’est ce qui a fait la différence cet après-midi."

"Nous avons bien progressé depuis hier. Au final, nous ne terminons pas très loin de la pole, et partir de la deuxième ligne n’est de toute façon pas une mauvaise chose sur ce circuit. Et puis, c’est demain que cela compte, et tout reste possible en partant de la troisième place."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.