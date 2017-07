Bottas "ennuyé" pour Hamilton

Valtteri Bottas était partagé entre satisfaction et confusion sur le podium du Grand Prix de Hongrie.

Le Finlandais a pris la troisième place après avoir doublé son équipier Lewis Hamilton en vue du drapeau à damier.

L’ex-pilote Williams était néanmoins embêté pour le Britannique, conscient de lui avoir dérobé quelques points précieux au championnat.

"A la fin de la course, j’étais un peu embêté quand j’ai dépassé Lewis, a admis Bottas sur le podium. Mais j’aimerais néanmoins le remercier de m’avoir laissé passer en fin de course, comme il me l’avait promis."

"C’est vraiment dommage que nous n’ayons pas su nous battre avec les Ferrari, a reconnu le Finlandais. Nous avions largement le rythme requis pour le faire. Enfin, j’aimerais remercier tous les fans de mon pays qui ont fait le déplacement jusqu’en Hongrie. C’était fabuleux de voir autant de drapeaux finlandais dans les tribunes."

