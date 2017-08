Bottas : "La déception est grande"

Valtteri Bottas estime avoir connu son week-end de course "le plus difficile" de la saison à ce jour avec Mercedes à Spa-Francorchamps.

Le pilote finlandais n’a jamais été dans le rythme le week-end dernier sur le toboggan des Ardennes, tant en qualifications qu’en course.

Qualifié troisième à une demi-seconde de son équipier Lewis Hamilton samedi, Bottas a été impuissant pendant la course hier, terminant à une lointaine cinquième place.

"La déception est grande après la course d’aujourd’hui, déclarait-il à l'arrivée. C’est un week-end très difficile qui s’achève… Cela aurait été sympa de finir au moins sur le podium et de ramener plus de points pour l’équipe."

"Après le restart, j’avais les pneus tendres alors que les deux pilotes qui m’ont passé (Daniel Ricciardo et Kimi Räikkönen, ndlr) étaient équipés des gommes ultra-tendres. Je n’avais pas d’adhérence et il était impossible pour moi de les attaquer."

"Il s’agit assurément du week-end le plus difficile de la saison pour moi. Je dois trouver ce qui n’a pas été et analyser rapidement mes erreurs, car je n’étais pas suffisamment rapide ce week-end. J’espère revenir plus fort dès Monza."

