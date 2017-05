Bottas croit toujours en ses chances de titre

Valtteri Bottas pense qu’il peut toujours s’inviter dans la course au titre, malgré son déficit de 41 points sur Sebastian Vettel après seulement cinq courses disputées.

Le Finlandais a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Formule 1 le mois dernier en Russie, mais il a ensuite été contraint à l’abandon à Barcelone suite à une défaillance mécanique, ce qui lui a fait perdre pied au championnat.

"Je suis confiant dans le fait que je peux toujours me battre pour le titre, et ce qui me rend confiant c’est qu’il reste encore 75% de la saison à disputer", déclare Bottas.

"Cela fait beaucoup de courses, quinze au total, et donc beaucoup de possibilités de gagner des points. Et je sais que je vais aller de plus en plus vite, je pense pouvoir encore progresser et c’est une longue saison."

"Il est clair que le déficit de points sur Sebastian et Lewis [Hamilton] est plus grand que je l’aurais voulu à ce stade du championnat, mais il reste encore quinze Grands Prix et la situation peut très rapidement s’inverser. Donc je suis convaincu que j’ai encore mes chances dans la course au titre."

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter