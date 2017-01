Bottas chez Mercedes : cela se précise !

En visite au salon Autosport International de Birmingham pour célébrer l'exposition sur les 40 ans du team Williams, Claire Williams a confirmé à demi-mots le passage de Valtteri Bottas chez Mercedes cette saison.

La fille de Sir Frank n'a pas caché que l'annonce devrait intervenir dès la semaine prochaine.

Le pilote finlandais devrait être remplacé par Felipe Massa, prêt à sortir de sa (fausse) retraite pour mener l'équipe Williams en 2017.

"Tout le monde veut savoir qui sera aux côtés de Lewis, s'amuse-t-elle. Dès que Nico a annoncé qu'il arrêtait, on se doutait que l'appel de Toto Wolff allait arriver. Il est inutile de vouloir retenir un pilote contre son gré si une telle opportunité se présente. Mais il faut que cela convienne aussi à Williams et c'est ce à quoi nous avons travaillé ces dernières semaines."

"Nous y sommes presque et on devrait être en mesure de faire une annonce dans les jours qui viennent, a-t-elle précisé. Et si Felipe revient, on ne doit pas s'inquiéter de son esprit de compétiteur. Nous ne prendrions pas le risque de faire courir un pilote qui ne posséderait pas les capacités ou la motivation requise pour atteindre nos objectifs."

